/जयपुर, अलवर, भरतपुर से लेकर धौलपुर समेत इन शहरों में होगी बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: मौसम विज्ञान विभाग (IMD), जयपुर मौसम केंद्र द्वारा जारी ताज़ा नाउकास्ट मौसम चेतावनी के अनुसार, राजस्थान के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 27 मई 2026 की चेतावनियों में मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के जिलों में तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा की संभावना बताई गई है.

