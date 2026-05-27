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जयपुर, अलवर, भरतपुर से लेकर धौलपुर समेत इन शहरों में होगी बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 27, 2026, 05:52 AM|Updated: May 27, 2026, 05:52 AM

Rajasthan Weather Update: मौसम विज्ञान विभाग (IMD), जयपुर मौसम केंद्र द्वारा जारी ताज़ा नाउकास्ट मौसम चेतावनी के अनुसार, राजस्थान के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 27 मई 2026 की चेतावनियों में मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के जिलों में तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा की संभावना बताई गई है.
 

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इस चेतावनी के अनुसार जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, बूंदी, टोंक आदि जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम बारिश होने की संभावना है. मानचित्र पर इन क्षेत्रों को पीले रंग से चिह्नित किया गया है, जबकि बाकी राजस्थान हरे रंग में है, जिसका अर्थ है वहां कोई विशेष मौसम प्रभाव नहीं है.
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अगली चेतावनी में धौलपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां भी तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) के साथ मध्यम वर्षा की आशंका जताई गई है. दोनों चेतावनियों में कोई गंभीर प्रभाव (इम्पैक्ट) नहीं बताया गया है, लेकिन सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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राजस्थान में मई के अंतिम दिनों में आमतौर पर प्रचंड गर्मी पड़ती है, लेकिन इन नाउकास्ट चेतावनियों से साफ है कि मानसून से पहले पश्चिमी विक्षोभ या स्थानीय मौसम प्रणाली सक्रिय हुई है. इससे पूर्वी राजस्थान (Shekhawati, Mewat, Hadauti क्षेत्र) सबसे अधिक प्रभावित होने वाला है.
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जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक जैसे जिलों में दिन के समय तापमान में अचानक गिरावट, धूल भरी आंधी और हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है. इससे किसानों को राहत मिल सकती है क्योंकि खेतों में नमी बढ़ेगी और धूल का प्रकोप कम होगा. लेकिन तेज हवाओं से खड़े फसलों, बिजली के खंभों, पेड़ों और छतों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी हुई है.
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मौसम विभाग की सलाह के अनुसार, खुले में न रहें, खासकर दोपहर के बाद. बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करें. ड्राइविंग के दौरान तेज हवाओं का विशेष ध्यान रखें. किसान भाई अपने खेतों में लगे पौधों और फसलों की सुरक्षा करें. छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को घर के अंदर रखें.
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राजस्थान का पश्चिमी भाग (जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर आदि) इन चेतावनियों से अभी अछूता है, जहां सामान्य गर्मी और सूखी हवाएं चल रही हैं. जबकि पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी भाग में नमी बढ़ने के संकेत हैं. यह स्थिति अगले 3 घंटों तक प्रभावी मानी जा रही है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर लगातार निगरानी रख रहा है.
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ये येलो अलर्ट सामान्य रूप से कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन राजस्थान जैसे शुष्क राज्य में अचानक मौसम बदलाव से सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे आम जनजीवन को थोड़ी राहत मिलेगी. किसानों के लिए यह फसल की तैयारी के लिहाज से अच्छा संकेत है, लेकिन संपत्ति और जान-माल की सुरक्षा को प्राथमिकता दें. अगर आपके जिले में येलो क्षेत्र आता है तो कृपया सतर्क रहें. आगे और अपडेट आने पर हम आपको सूचित करेंगे. सुरक्षित रहें, मौसम का आनंद लें!
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