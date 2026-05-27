/राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बूंदे, तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर देखा जा रहा है, जो अभी थमने वाला नहीं है. ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य में आने वाले दो दिनों के लिए हीटवेव और ऊष्णरात्रि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, इसके बाद मौसम में बदलाव देख जा सकता है.

