/राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बूंदे, तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर देखा जा रहा है, जो अभी थमने वाला नहीं है. ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य में आने वाले दो दिनों के लिए हीटवेव और ऊष्णरात्रि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, इसके बाद मौसम में बदलाव देख जा सकता है.
1/7
Rajasthan Weather Update
27 और 28 मई को राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं, बीकानेर, कोटा और शेखावाटी क्षेत्र में पारा 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने के आसार हैं.
2/7
Rajasthan Weather Update
वहीं, सीमावर्ती पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है.तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से दिन के साथ-साथ रात भी तपने लगी हैं.
3/7
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग के मुताबिक, कई शहरों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
4/7
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग का कहना है कि 28 मई की रात से प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से 29 से 31 मई के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश देखी जा सकती है.
5/7
Rajasthan Weather Update
इस दौरान राज्य के बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर संभाग सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है. मौसम विभाग ने इन इलाकों में तेज अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.
6/7
Rajasthan Weather Update
इसके साथ ही कई क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.
7/7
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में बदलाव होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने के आसार हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से कुछ राहत मिल सकती है.