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राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बूंदे, तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 27, 2026, 12:51 PM|Updated: May 27, 2026, 12:51 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर देखा जा रहा है, जो अभी थमने वाला नहीं है. ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य में आने वाले दो दिनों के लिए हीटवेव और ऊष्णरात्रि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, इसके बाद मौसम में बदलाव देख जा सकता है. 
 

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27 और 28 मई को राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं, बीकानेर, कोटा और शेखावाटी क्षेत्र में पारा 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने के आसार हैं.
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वहीं, सीमावर्ती पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है.तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से दिन के साथ-साथ रात भी तपने लगी हैं.
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मौसम विभाग के मुताबिक, कई शहरों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
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मौसम विभाग का कहना है कि 28 मई की रात से प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से 29 से 31 मई के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश देखी जा सकती है.
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इस दौरान राज्य के बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर संभाग सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है. मौसम विभाग ने इन इलाकों में तेज अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.
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इसके साथ ही कई क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.
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मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में बदलाव होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने के आसार हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से कुछ राहत मिल सकती है.
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