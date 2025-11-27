2/6

मौसम विभाग ने जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, 27 नवंबर को सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ सबसे पहले उत्तर-पश्चिमी राजस्थान को प्रभावित करेगा.