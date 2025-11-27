Published: Nov 27, 2025, 05:31 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 05:31 PM IST
Rajasthan Weather Update
एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने शुरू हो गए हैं और 27-28 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है.
मौसम विभाग ने जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, 27 नवंबर को सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ सबसे पहले उत्तर-पश्चिमी राजस्थान को प्रभावित करेगा.