राजस्थान में चक्रवाती सर्कुलेशन का असर, 27 नवंबर को इन इलाकों में बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग का कहना है कि जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभागों के इलाकों में बादल गरजने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Published: Nov 27, 2025, 12:48 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 12:48 PM IST
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि 27 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. इस विक्षोभ के कारण कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के मुताबिक, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभागों में कुछ भागों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम स्तर का कोहरा छा सकता है.