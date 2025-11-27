राजस्थान में चक्रवाती सर्कुलेशन का असर, 27 नवंबर को इन इलाकों में बारिश की चेतावनी

1/7

मौसम विभाग का कहना है कि 27 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. इस विक्षोभ के कारण कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है.