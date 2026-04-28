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बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत इन शहरों में बारिश का अलर्ट! भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, पढ़ें वेदर अपडेट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 28, 2026, 05:49 AM|Updated: Apr 28, 2026, 05:49 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 28 अप्रैल 2026 को तात्कालिक चेतावनी जारी की है. 

Rajasthan Weather Update1/9
इस चेतावनी के अनुसार, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया गया है.
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चेतावनी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने और कहीं-कहीं पर धूल भरी तेज़ हवाएँ (20-40 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है. इस दौरान मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है, लेकिन हवाओं की रफ्तार और बिजली गिरने से स्थानीय स्तर पर कुछ असुविधा हो सकती है.
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इस मौसम प्रणाली के कारण कोई विशेष भारी बारिश या अन्य बड़े प्रभाव की संभावना नहीं बताई गई है. मुख्य रूप से हल्की धूल भरी आँधियाँ और गरज के साथ बिजली चमकना ही प्रमुख घटना रहेगी.
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मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मौसम चेतावनी के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लें. खासकर खेतों में काम कर रहे किसान, खुले में घूमने वाले लोग और दोपहिया वाहन चालक पेड़ों के नीचे शरण न लें. आकाशीय बिजली के समय खुले मैदान या ऊँची जगहों से दूर रहना चाहिए. साथ ही, मौसम सामान्य होने तक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
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राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में इन दिनों गर्मी बढ़ रही है. दिन के तापमान में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर हीट लो और कन्वेक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, जिसके कारण हल्की आँधियाँ और बिजली चमकने की घटनाएँ आम हो जाती हैं. येलो अलर्ट आमतौर पर उन मौसम घटनाओं के लिए जारी किया जाता है जो सामान्य से थोड़ी अधिक तीव्र हो सकती हैं, लेकिन जीवन और संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाने वाली नहीं होतीं. फिर भी, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है क्योंकि आकाशीय बिजली हर साल कई दुर्घटनाओं का कारण बनती है.
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खेतों में काम करते समय अगर आकाश में बादल घिरते दिखें या गरज सुनाई दे तो तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएँ. पेड़, लोहे की छत, मोबाइल टावर या ऊँची संरचनाओं के पास खड़े न हों. दोपहिया वाहनों का उपयोग कम करें या पूरी तरह रोक दें. बच्चों को खुले में खेलने से रोकें. पशुओं को भी खुले में बाँधकर न छोड़ें.
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मौसम विभाग ने आगे जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/jaipur/ पर जाँच करने की सलाह दी है.
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राजस्थान के ऊपर बताए गए जिलों के निवासियों को आज दोपहर और शाम के समय थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए. तेज़ हवाएँ और आकाशीय बिजली छोटी-छोटी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं, इसलिए मौसम विभाग की सलाह को गंभीरता से लें. सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और परिवार व पड़ोसियों को भी इस चेतावनी के बारे में बताएँ.
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यह चेतावनी "BE UPDATED" के रूप में जारी की गई है, यानी लोगों को लगातार अपडेट चेक करते रहना चाहिए. अगर अगले कुछ घंटों में स्थिति में बदलाव होता है तो IMD आगे नई चेतावनी जारी कर सकता है.
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