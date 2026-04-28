/बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत इन शहरों में बारिश का अलर्ट! भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, पढ़ें वेदर अपडेट

Published: Apr 28, 2026, 05:49 AM | Updated: Apr 28, 2026, 05:49 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 28 अप्रैल 2026 को तात्कालिक चेतावनी जारी की है.