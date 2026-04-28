/राजस्थान में 46°C तापमान के बीच तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के साथ होगी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम इन दिनों बिगड़ा हुआ है. कई इलाकों में बारिश हो रही है तो कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवाएं चल रही हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अप्रैल को प्रदेश के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.

