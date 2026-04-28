/राजस्थान में हीटवेव का कहर! 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, जानें ताजा अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश में आज 28 अप्रैल को सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, प्रदेश में आज 28 अप्रैल को सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके साथ ही हीटवेव की संभावना है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ भागों में हीट वेव व उष्ण रात्रि का दौर जारी रहने के साथ ही कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और तेज झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की बारिश बूंदा-बांदी दर्ज की गई. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो औसत सामान्य तापमान से अधिक है.
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प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में तथा न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर व सीकर में दर्ज किया गया. राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश बासूर, अलवर, कोटपूतली और चिड़ावा, झुंझुनू प्रत्येक में 10.0 मिमी दर्ज की गई.
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आगामी दिनों में राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में हीट वेव का दौर आज भी जारी रहने की संभावना है. शेष अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने व हीट वेव से आंशिक राहत मिलने की संभावना है.
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एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने व बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से दोपहर बाद आगामी 3 से 4 दिन मेघ गर्जन के साथ आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे व कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.
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मई के पहले सप्ताह में भी राज्य में कहीं-कहीं हीट वेव की परिस्थितियां दर्ज होने व दोपहर बाद में मेघ गर्जन, आंधी, बारिश, बूंदा-बंदी की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है.