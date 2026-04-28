/राजस्थान में हीटवेव का कहर! 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, जानें ताजा अपडेट

Published: Apr 28, 2026, 04:36 PM | Updated: Apr 28, 2026, 04:36 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश में आज 28 अप्रैल को सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.