राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी! 4 मार्च से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

Published:Feb 28, 2026, 05:20 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 05:20 PM IST
राजस्थान में मौसम पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज हुआ. जबकि न्यूनतम तापमान अलवर में दर्ज किया गया.
अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.2 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान अलवर में 10 डिग्री दर्ज हुआ. आज राज्य में सक्रिय एक कमजोर परिसंचरण तंत्र के प्रभाव के कारण पूर्वी भाग के कुछ जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है.