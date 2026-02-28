Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी! 4 मार्च से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, 28 फरवरी 2026 को पूरे राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Feb 28, 2026, 05:20 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 05:20 PM IST
1/6

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/6
राजस्थान में मौसम पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज हुआ. जबकि न्यूनतम तापमान अलवर में दर्ज किया गया.
2/6

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/6
अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.2 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान अलवर में 10 डिग्री दर्ज हुआ. आज राज्य में सक्रिय एक कमजोर परिसंचरण तंत्र के प्रभाव के कारण पूर्वी भाग के कुछ जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है.