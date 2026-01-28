राजस्थान में बारिश और ओलों के बीच कोहरे का अलर्ट, इस दिन फिर से बरस सकते हैं बादल!

1/7

राजस्थान में 28 जनवरी 2026 का दिन मौसम के लिहाज से खासा हल्का-फुल्का बदलाव लेकर आया. पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बारिश मनोहर थाना, झालावाड़ में 26.0 मिमी रिकॉर्ड की गई. राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा, लेकिन हल्के बादल और कोहरा बने रहने से सुबह का दृश्य थोड़ा धुंधला रहा.