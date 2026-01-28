Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में बारिश और ओलों के बीच कोहरे का अलर्ट, इस दिन फिर से बरस सकते हैं बादल!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जनवरी 2026 को पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कोहरा रहा. डूंगरपुर में अधिकतम 28.4°C, नागौर में न्यूनतम 5.7°C दर्ज. तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट, शीतलहर और दृश्यता पर असर.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 28, 2026, 05:30 PM IST | Updated: Jan 28, 2026, 05:30 PM IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान में 28 जनवरी 2026 का दिन मौसम के लिहाज से खासा हल्का-फुल्का बदलाव लेकर आया. पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बारिश मनोहर थाना, झालावाड़ में 26.0 मिमी रिकॉर्ड की गई. राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा, लेकिन हल्के बादल और कोहरा बने रहने से सुबह का दृश्य थोड़ा धुंधला रहा.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज भी कोहरा देखने को मिला, जो कुछ जगहों पर मध्यम से घना रहा. इससे दृश्यता प्रभावित हुई और सुबह के समय वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई. मौसम विभाग ने चेताया कि 29 और 30 जनवरी को भी सुबह कहीं-कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है.