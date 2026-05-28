/राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में आगामी 48 घंटों तक भीषण गर्मी देखने को मिलेगी. इसके बाद नए पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.
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राजस्थान में लंबे समय से जारी भीषण गर्मी और लू के बीच अब मौसम राहत देने वाला मोड़ लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके असर से 28 मई से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.
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प्रदेश के कई जिलों में आंधी, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 28 मई से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश शुरू हो सकती है, जबकि 29 से 31 मई के बीच मौसम का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा.
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इस दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में तेज अंधड़, डस्टस्टॉर्म और (60-70 KMPH) की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.
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मौसम विभाग ने आज 28 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें हनुमानगढ़, चूरू तथा झुंझुनू जिले शामिल हैं. इस दौरान मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) की संभावना है.
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इस बदलाव के चलते 29 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. 29 और 30 मई को प्रदेशवासियों को हीटवेव और भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है. पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही तेज गर्मी और लू के कारण आमजन परेशान थे, ऐसे में बारिश और ठंडी हवाएं लोगों को बड़ी राहत देंगी.
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हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई क्षेत्रों में बिजली गिरने की भी आशंका है. इसलिए खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग का मानना है कि जून के पहले सप्ताह तक राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे गर्मी का असर कुछ दिनों तक कम रहेगा.