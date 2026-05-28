Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 28, 2026, 12:54 PM|Updated: May 28, 2026, 12:54 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में आगामी 48 घंटों तक भीषण गर्मी देखने को मिलेगी. इसके बाद नए पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

Rajasthan Weather1/7

Rajasthan Weather

राजस्थान में लंबे समय से जारी भीषण गर्मी और लू के बीच अब मौसम राहत देने वाला मोड़ लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके असर से 28 मई से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है.
Rajasthan Weather2/7

Rajasthan Weather

प्रदेश के कई जिलों में आंधी, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 28 मई से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश शुरू हो सकती है, जबकि 29 से 31 मई के बीच मौसम का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा.
Rajasthan Weather3/7

Rajasthan Weather

इस दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में तेज अंधड़, डस्टस्टॉर्म और (60-70 KMPH) की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.
Rajasthan Weather4/7

Rajasthan Weather

मौसम विभाग ने आज 28 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें हनुमानगढ़, चूरू तथा झुंझुनू जिले शामिल हैं. इस दौरान मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) की संभावना है.
Rajasthan Weather5/7

Rajasthan Weather

इस बदलाव के चलते 29 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. 29 और 30 मई को प्रदेशवासियों को हीटवेव और भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है. पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही तेज गर्मी और लू के कारण आमजन परेशान थे, ऐसे में बारिश और ठंडी हवाएं लोगों को बड़ी राहत देंगी.
Rajasthan Weather6/7

Rajasthan Weather

हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई क्षेत्रों में बिजली गिरने की भी आशंका है. इसलिए खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
Rajasthan Weather7/7

Rajasthan Weather

मौसम विभाग का मानना है कि जून के पहले सप्ताह तक राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे गर्मी का असर कुछ दिनों तक कम रहेगा.
Tags:
Rajasthan Weather
weather update
barish

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन हैं कैप्टन कमलराम वीसी जिनकी विदेश में लगी प्रतिमा ? इटली में गूंजा नाम

कौन हैं कैप्टन कमलराम वीसी जिनकी विदेश में लगी प्रतिमा ? इटली में गूंजा नाम

Karauli News
2

अक्ल नहीं है क्या इनको, सुपर गुंडे जैसे शब्द बोल रहे हैं ? बेनीवाल पर बरसे मदन राठौड़

Rajasthan Politics
3

राजस्थान भाजपा में अंदरूनी कलह! घोटाले पर भिड़े मिर्धा-किलक, दोनों नेताओं ने खोली एक-दूसरे की पोल

Rajasthan Politics
4

करोड़ों खर्च के बाद भी जयपुर की चौपाटियों में पसरा सन्नाटा! हाउसिंग बोर्ड परेशान

Jaipur news
5

भैराणा धाम में रात 1:30 बजे आखिर कैसे हुआ समझौता? बेनीवाल-प्रशासन में सहमति बनने के बाद टला जयपुर कूच

Hanuman Beniwal