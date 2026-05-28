/राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

Published: May 28, 2026, 12:54 PM | Updated: May 28, 2026, 12:54 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में आगामी 48 घंटों तक भीषण गर्मी देखने को मिलेगी. इसके बाद नए पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.