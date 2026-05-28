/राजस्थान में 28 मई से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों धूलभरी आंधी के साथ बरसेंगे बादल

Published: May 28, 2026, 05:36 PM | Updated: May 28, 2026, 05:36 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है. इसी के बीच प्रदेश में मौसम विभाग ने तीव्र मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

