/राजस्थान में 28 मई से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों धूलभरी आंधी के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है. इसी के बीच प्रदेश में मौसम विभाग ने तीव्र मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
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हनुमानगढ़, चूरू, खैरथल-तिजारा, डीग, अलवर, कोटपूतली बहरोड़, झुंझुनू, भरतपुर, श्रीगंगानगर और धौलपुर जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 40-60 किमी प्रति घंटा, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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पूरे राज्य में जारी लू और तीव्र लू और गर्म रातों की स्थिति अगले 1-2 दिनों तक बनी रहेगी. इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 44°C से 46°C के बीच रहने की संभावना है.
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बीकानेर, कोटा और शेखावाटी संभागों के कुछ क्षेत्रों में,अधिकतम तापमान संभावित रूप से 46°C से 47°C तक पहुंच सकता है. इसके अलावा, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 28 मई को कुछ अलग-थलग स्थानों पर अधिकतम तापमान 48°C के आसपास रह सकता है.
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वहीं, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 28 मई से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं. इस आंधी और बारिश की गतिविधियों के 30 मई से और अधिक तीव्र होने की आशंका है, जो जून के पहले हफ्ते के दौरान भी कुछ क्षेत्रों में जारी रह सकता है.
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इस नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 29 मई से 31 मई के बीच सबसे अधिक देखने को मिलेगा. इस दौरान, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में तेज धूलभरी आंधी, तेज हवाओं और बारिश के आसार हैं.
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वहीं, आंधी और वर्षा के प्रभाव के कारण 29 मई से इस क्षेत्र में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है और 29-30 मई से लू से राहत मिल सकती है.