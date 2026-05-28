/राजस्थान में आसमान से बरसेगी आफत, सीकर-चूरू समेत 11 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने करवट ली, पश्चिमी विक्षोभ से कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना है. 28 मई को उत्तरी जिलों में गरज-चमक, 29 से 31 मई तक तेज हवाएं व बारिश बढ़ेगी, तापमान में 2-4 डिग्री गिरावट और हीटवेव से राहत मिलेगी.
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राजस्थान में 28 मई 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट लेना शुरू कर दिया है. दिनभर जहां कई इलाकों में गर्मी और उमस का असर बना रहा, वहीं अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में तेजी की संभावना जताई है.
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मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से राज्य के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाएं और कहीं-कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. 28 मई को खासकर उत्तरी जिलों में दोपहर बाद मौसम बदलने की संभावना है, जहां गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
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राज्य के कई हिस्सों में हीटवेव और लू का असर अभी भी कुछ हद तक बना रहेगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव साफ दिखने लगेगा. विभाग का कहना है कि 29 मई से आंधी-बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.
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हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग और भरतपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में मध्यम से तेज मेघगर्जन, बिजली चमकने, 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
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वहीं श्रीगंगानगर, सीकर और धौलपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां हल्की से मध्यम गरज-चमक के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है.
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मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि 30 और 31 मई को पश्चिमी विक्षोभ का असर और ज्यादा बढ़ेगा. इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में तेज आंधी और मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है.
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अगर 29 मई की बात करें तो राज्य में कई जगहों पर मौसम और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा. तेज हवाएं, बादलों की आवाजाही और बारिश की शुरुआत से तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है. इसके बाद धीरे-धीरे हीटवेव से भी राहत मिलने लगेगी.