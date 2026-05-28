/राजस्थान में आसमान से बरसेगी आफत, सीकर-चूरू समेत 11 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने करवट ली, पश्चिमी विक्षोभ से कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना है. 28 मई को उत्तरी जिलों में गरज-चमक, 29 से 31 मई तक तेज हवाएं व बारिश बढ़ेगी, तापमान में 2-4 डिग्री गिरावट और हीटवेव से राहत मिलेगी.