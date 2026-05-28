/बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये संभाग, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 28 मई 2026 को सुबह एक तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. इस नाउकास्ट वेदर वार्निंग के अनुसार, राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में अगले तीन घंटों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है. मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है.

