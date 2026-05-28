/बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये संभाग, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 28 मई 2026 को सुबह एक तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. इस नाउकास्ट वेदर वार्निंग के अनुसार, राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में अगले तीन घंटों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है. मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है.
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यह चेतावनी मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी की गई है. मानचित्र के अनुसार, राज्य के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों को पीले रंग से चिह्नित किया गया है, जबकि बाकी जिलों में सामान्य मौसम बना हुआ है.
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मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और स्थानीय स्तर पर विकसित होने वाले कुंडलीदार बादलों के कारण यह अस्थिर मौसम की स्थिति बन रही है.
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येलो चेतावनी के तहत आमजन को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. तेज हवाओं से खड़ी फसलों, बागानों, बिजली के खंभों, मोबाइल टावरों और छतों पर लगे सोलर पैनलों को नुकसान पहुंच सकता है.
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पशुपालकों को भी अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखने की हिदायत दी गई है. यातायात विभाग और जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है.
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राजस्थान में मई के अंतिम दिनों में आमतौर पर गर्मी चरम पर होती है, लेकिन इस बार मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.
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कुछ दिनों पहले पश्चिमी राजस्थान में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, वहीं अब अचानक ठंडी हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना बन गई है. यह बदलाव कृषि, पर्यटन और आम जनजीवन पर असर डाल रहा है.
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जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा सहित अन्य प्रमुख शहरों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने पूरे राज्य में सतर्क रहने की बात कही है. अगले कुछ दिनों में और भी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं, जिससे मानसून पूर्व गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
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कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय गेहूं, सरसों, जीरा और अन्य रबी फसलों की कटाई चल रही है. ओलावृष्टि से इन फसलों को भारी नुकसान हो सकता है. उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे मौसम पूर्वानुमान को नियमित रूप से चेक करें और फसल बीमा का लाभ उठाएं.
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पिछले वर्षों में भी मई के अंत में राजस्थान में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं. वर्ष 2023 और 2024 में भी बीकानेर संभाग में ओलावृष्टि और आंधी से कई जिलों में फसलें बर्बाद हुई थीं. ऐसे में किसान समुदाय पहले से ही सतर्क है.
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मौसम विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. अगली चेतावनी जारी होने तक लोगों को सतर्क रहना चाहिए. सोशल मीडिया पर IMD जयपुर के आधिकारिक हैंडल @mausamIMDJaipur और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट्स चेक करते रहें.