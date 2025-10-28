राजस्थान के 23 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी

1/6

उदयपुर में बीते दो दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है. जिले के ग्रामीण इलाकों में हो रही बारिश से शहर की झीलों में पानी की आवक एक बार फिर से बढ़ गई है. उदय सागर के बाद अब फतहसागर झील के भी गेट खोल दिए गए हैं. पानी की आवक को देखते हुए फतह सागर झील के गेट 3-3 इंच खोले गए हैं, जिससे आयड़ नदी में एक बार फिर से पानी का बहाव तेज हो गया है. लगातार हो रही बारिश से जहां जन जीवन अस्त व्यस्त हैं, तो वही सर्दी का असर भी बढ़ गया है.