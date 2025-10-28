राजस्थान के 23 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों एक बार फिर से भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है. ऐसे में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्व में ही अलर्ट जारी कर दिया था और आज भी मौसम विभाग का प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है.
Published: Oct 28, 2025, 07:18 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 07:18 PM IST
Rajasthan Weather Update
उदयपुर में बीते दो दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है. जिले के ग्रामीण इलाकों में हो रही बारिश से शहर की झीलों में पानी की आवक एक बार फिर से बढ़ गई है. उदय सागर के बाद अब फतहसागर झील के भी गेट खोल दिए गए हैं. पानी की आवक को देखते हुए फतह सागर झील के गेट 3-3 इंच खोले गए हैं, जिससे आयड़ नदी में एक बार फिर से पानी का बहाव तेज हो गया है. लगातार हो रही बारिश से जहां जन जीवन अस्त व्यस्त हैं, तो वही सर्दी का असर भी बढ़ गया है.
प्रतापगढ़ में रविवार रात से लगातार हो रही बरसात ने लोगों को सावन भादो का एहसास करा दिया. कभी रिमझिम तो कभी तेज बरसात से आमजन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है. वहीं, किसानों को भी इस बरसात से नुकसान हो रहा है. कई स्थानों पर खेतों में रखा अनाज खराब हो गया. बरसात के इस दौर से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है. इसके साथ ही मौसम में ठिठुरन भी बढ़ गई है.