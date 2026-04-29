/राजस्थान में मौसम का बड़ा बदलाव! 18 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने का खतरा

Rajasthan Weather Update: 29 अप्रैल 2026 की शाम राजस्थान में मौसम बदल गया है. कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है. कहीं धूलभरी आंधी, कहीं मेघगर्जन व 30-40 किमी/घंटा तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ जगह हल्की बारिश व बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है.