/राजस्थान में मौसम का बड़ा बदलाव! 18 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने का खतरा

Rajasthan Weather Update: 29 अप्रैल 2026 की शाम राजस्थान में मौसम बदल गया है. कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है. कहीं धूलभरी आंधी, कहीं मेघगर्जन व 30-40 किमी/घंटा तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ जगह हल्की बारिश व बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है.
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राजस्थान में 29 अप्रैल 2026 की शाम मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जयपुर केंद्र की ताज़ा चेतावनी के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम अस्थिर रहने की संभावना है. कहीं धूल भरी आंधी तो कहीं मेघगर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है.
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मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, डीडवाना-कुचामन और चूरू जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं धूल भरी आंधी चलने और दृश्यता कम होने की संभावना जताई गई है. लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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वहीं दूसरी ओर पूर्वी और मध्य राजस्थान के अलवर, भरतपुर, बूंदी, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और झुंझुनू जिलों में भी मौसम सक्रिय रहने की चेतावनी है. यहां कहीं-कहीं मेघगर्जन और बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
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दिनभर प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर भी देखने को मिला. कई इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे लोगों को उमस और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा. हालांकि शाम के समय बाद बादलों की आवाजाही बढ़ने से मौसम में हल्का बदलाव महसूस किया गया.
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मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 घंटे तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है. पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण कई जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है.
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आगामी दिनों की बात करें तो मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति फिर से बन सकती है. वहीं दोपहर बाद धूल भरी आंधी और मेघगर्जन जैसी गतिविधियां भी जारी रह सकती हैं. मई के पहले सप्ताह में मौसम और ज्यादा अस्थिर रहने की संभावना जताई गई है.
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राजस्थान में इस समय मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. कहीं गर्मी, कहीं आंधी और कहीं बारिश जैसी स्थिति लोगों को लगातार बदलते मौसम का एहसास करा रही है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपडेट पर नजर रखें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें.