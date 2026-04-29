/राजस्थान में भयंकर मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफान का अटैक, 80 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेगी धूलभरी हवा, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 29 अप्रैल 2026 को ताज़ा नाउकास्ट वेदर वार्निंग जारी की है. सुबह 4:30 बजे जारी नाउकास्ट वेदर वार्निंग - 03 के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में अगले तीन घंटों तक तेज हवाओं, धूलभरी आंधी, मेघगर्जन, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

