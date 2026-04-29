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राजस्थान में भयंकर मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफान का अटैक, 80 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेगी धूलभरी हवा, पढ़ें वेदर अपडेट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 29, 2026, 07:20 AM|Updated: Apr 29, 2026, 07:20 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 29 अप्रैल 2026 को ताज़ा नाउकास्ट वेदर वार्निंग जारी की है. सुबह 4:30 बजे जारी नाउकास्ट वेदर वार्निंग - 03 के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में अगले तीन घंटों तक तेज हवाओं, धूलभरी आंधी, मेघगर्जन, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
 

Rajasthan Weather Update1/8
इस वार्निंग के मुताबिक नागौर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, झुंझुनू और जयपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन के साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, धूलभरी आंधी, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.
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जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, कोटपूतली-बहरोड़ और अलवर जिलों में येलो अलर्ट है. इन जिलों में हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं, धूलभरी आंधी, वज्रपात और हल्की-मध्यम बारिश की आशंका है.
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मौसम विभाग ने इन दोनों अलर्टों के साथ संभावित प्रभाव भी बताए हैं. ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में बड़े पेड़, सोलर पैनल, होर्डिंग, कच्चे घरों/ढाबों और कमजोर संरचनाओं को भारी नुकसान हो सकता है. बिजली के खंभे गिरने, फसलों को नुकसान और वज्रपात से जान-माल की हानि की आशंका व्यक्त की गई है. येलो अलर्ट वाले इलाकों में भी हल्का नुकसान संभव है.
सुझाए गए एहतियाती उपाय4/8
मेघगर्जन के समय खुले में न रहें, सुरक्षित स्थान पर शरण लें. पेड़ों के नीचे या कमजोर छत वाले स्थानों पर न रुकें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. बिजली के उपकरणों को अनप्लग करें और पानी की पाइपलाइन या धातु की वस्तुओं को छूने से बचें.
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यह मौसम प्रणाली अप्रैल के अंत में राजस्थान में आमतौर पर देखी जाने वाली प्री-मानसून गतिविधि का हिस्सा है. इस समय पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय गर्म हवाओं के कारण अचानक तेज आंधी-तूफान आते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में “आंधी” या “धूलभरी आंधी” कहा जाता है. इनसे दिन के तापमान में अचानक गिरावट भी दर्ज की जा सकती है.
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किसानों को सलाह दी गई है कि खेत में काम करते समय सतर्क रहें. खासकर नागौर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर जैसे जिलों के किसानों को फसलों और पशुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए. शहरों में रहने वाले लोगों को भी धूलभरी आंधी से बचने के लिए घरों के दरवाजे-खिड़कियां बंद रखने और बाहर अनावश्यक रूप से न निकलने की सलाह दी जा रही है.
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मौसम विभाग लगातार निगरानी रख रहा है और अगली तीन घंटे तक की स्थिति के अनुसार अपडेट जारी करेगा. नागरिकों से अपील की गई है कि वे IMD की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या जयपुर मौसम केंद्र के सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार नजर रखें.
अभी के लिए मुख्य बातें8/8
ऑरेंज अलर्ट: नागौर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर येलो अलर्ट: श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर समय: जारी करने के बाद अगले 3 घंटे तक प्रभावी खतरा: तेज हवा (60-80 kmph), बिजली, धूलभरी आंधी और बारिश
Tags:
Rajasthan Weather update

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