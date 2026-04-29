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राजस्थान में हीटवेव के बीच राहत की बूंदें, 15 जिलों में अलर्ट, 46 डिग्री के बीच बदलेगा मौसम

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 29, 2026, 01:12 PM|Updated: Apr 29, 2026, 01:12 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है. पारा 46 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोग काफी परेशानी हो रहे हैं. हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है. 
 

Rajasthan Weather Update1/7
प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में आंधी, बारिश और ओले गिर रहे हैं. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य का मौसम एक बार फिर बदल सकता है. पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिससे असर से कुछ जिलों में बारिश हो सकती है.
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पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के अधिकांश शहरों का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया है. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 29 अप्रैल को भी 15 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.
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फिलहाल की बात करें तो राजधानी जयपुर के सथ दौसा, अलवर के कई क्षेत्रों में सुबह से रुक-रुककर हल्की बारिश हो रही है. इसके अलावा दौसा में तो ओले भी गिरे.
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वहीं, दूसरी और प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है. तेज हीटवेव चलने से लोग परेशान हो रहे हैं. बीते 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा.
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जैसलमेर में अधिकतम तापमान से ऊपर बना हुआ है, यहां का पारा 46.4 डिग्री दर्ज किया गया. इसके अलावा दूसरे स्थान बाड़मेर 46 डिग्री रहा. कोटा में पारा 45.7 डिग्री दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 24 घंटों में जयपुर और आसपास के इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और हल्की बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
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इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में शुष्क हवाओं और भीषण गर्मी का दौर जारी रहने वाला है जबकि उत्तर-पूर्वी हिस्सों में बादलों की आवाजाही से तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है.
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