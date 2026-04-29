/राजस्थान में हीटवेव के बीच राहत की बूंदें, 15 जिलों में अलर्ट, 46 डिग्री के बीच बदलेगा मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है. पारा 46 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोग काफी परेशानी हो रहे हैं. हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है.

