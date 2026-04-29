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जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में लू के बीच हुई बारिश, तेज हवाओं से बदला मौसम का मिजाज

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 29, 2026, 04:39 PM|Updated: Apr 29, 2026, 04:39 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में इन दिनों मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं. कहीं हीटवेव और कहीं मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश देखी जा रही है, जिससे मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. 
 

Rajasthan Weather1/6
प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों मिला-जुला बना हुआ है. कहीं हीटवेव और गर्म रातों का असर है तो कहीं मेघगर्जन, तेज हवाओं और हल्की बारिश ने हल्की राहत दी है. पिछले 24 घंटों में हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि फलोदी में सबसे ज्यादा 44.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ.
jaipur weather2/6
वहीं, सीकर में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया. हालांकि तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे गर्मी का असर जारी है. इस भीषण गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिस के जवान चौराहों पर डटे हुए हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. तेज धूप और लू के बावजूद वे शहर की यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं.
Sriganganagar Weather3/6
वहीं, श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अप्रैल के लास्ट सप्ताह में देर रात हुई बारिश ने नई दाल मंडी को तालाब में बदल दिया. मंडी के अंदर पानी भर गया, जो गेहूं के बैगों और खुले में रखी कृषि जिंसों की ढेरियों के नीचे घुस गया. चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे हालात गंभीर हो गए हैं.
Hanumangarh News4/6
बीते दिनों SDM शकुंतला चौधरी ओर मंडी सचिव खुशबू के नेतृत्व में कृषि मंडी कार्यालय में किसानों व व्यापारियों के साथ बैठक हुई थी. एसडीएम ने ठेकेदारों को गेहूं के बैगों का शीघ्र उठाव करने और पेड़े बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए थे. किसानों व व्यापारियों ने भी गेहूं उठाव और बार दाने की मांग उठाई थी.
Rajasthan Weather update5/6
रेगिस्तानी इलाके बीकानेर में गर्मी का कहर लगातार तेज हो रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है.
Rajasthan Weather6/6
लोग जरूरी कामों के अलावा घरों से निकलने से बच रहे हैं. लू के थपेड़ों और तेज धूप ने परेशानी बढ़ा दी है. प्रशासन द्वारा भी राहत के प्रयास किए रहे हैं.
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Rajasthan Weather

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