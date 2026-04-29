/जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में लू के बीच हुई बारिश, तेज हवाओं से बदला मौसम का मिजाज

Published: Apr 29, 2026, 04:39 PM | Updated: Apr 29, 2026, 04:39 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में इन दिनों मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं. कहीं हीटवेव और कहीं मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश देखी जा रही है, जिससे मौसम में बदलाव देखा जा रहा है.

