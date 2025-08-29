राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी

1/7

राजस्थान में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, 30 अगस्त से प्रदेश में मानसून पुनः सक्रिय हो सकता है, जिससे अगले दो हफ्तों तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम परिवर्तनशील और बारिश वाला रह सकता है.