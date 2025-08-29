राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Published: Aug 29, 2025, 17:03 IST | Updated: Aug 29, 2025, 17:03 IST
राजस्थान में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, 30 अगस्त से प्रदेश में मानसून पुनः सक्रिय हो सकता है, जिससे अगले दो हफ्तों तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम परिवर्तनशील और बारिश वाला रह सकता है.
प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, मानसून ने प्रदेश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.