राजस्थान में 29 दिसंबर 2025 को दोपहर बाद मौसम का मिजाज साफ और शुष्क बना रहा. राज्य के अधिकतर हिस्सों में धूप खिली रही, जिससे दिन में हल्की गर्माहट महसूस की गई. मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई और हवा में नमी का स्तर सामान्य से कम रहा, जिससे ठंड का असर दिन में कुछ कम होता दिखा.