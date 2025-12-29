राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, शीतलहर और बरसात के डबल अटैक से लोगों की छूटेगी धूजणी!
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 29 दिसंबर को दोपहर बाद मौसम शुष्क और साफ रहेगा. बाड़मेर में अधिकतम 28.5°C दर्ज किया गया, जबकि फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान 3.5°C रहेगा. दिन में धूप से राहत मिली, लेकिन रात और सुबह ठंड बनी रही.
Published: Dec 29, 2025, 12:04 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 12:04 PM IST
राजस्थान में 29 दिसंबर 2025 को दोपहर बाद मौसम का मिजाज साफ और शुष्क बना रहा. राज्य के अधिकतर हिस्सों में धूप खिली रही, जिससे दिन में हल्की गर्माहट महसूस की गई. मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई और हवा में नमी का स्तर सामान्य से कम रहा, जिससे ठंड का असर दिन में कुछ कम होता दिखा.
दोपहर के बाद पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा रहा. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा. जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में भी दिन का तापमान 27 डिग्री के आसपास बना रहा, जिससे इन इलाकों में हल्की गर्मी महसूस हुई.