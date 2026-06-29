/राजस्थान के 13 जिलों के लिए आफत लेकर आ रहा है मौसम! आंधी-बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है.
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मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है. ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और मौसम खराब होने के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने की अपील की गई है.
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मौसम विभाग के अनुसार अलर्ट वाले जिलों में स्थानीय स्तर पर तेज गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
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बदलते मौसम को देखते हुए किसानों, वाहन चालकों और खुले स्थानों पर कार्य करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने, बिजली के खंभों के पास जाने और खुले मैदानों में रुकने से बचने की हिदायत दी गई है.
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राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में बादल छाने, बूंदाबांदी और कहीं-कहीं मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.
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मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी गतिविधियों के सक्रिय होने से आगामी दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
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प्रशासन ने भी मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. जलभराव वाले क्षेत्रों, निचले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट पर नजर रखें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें.
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यदि तेज बारिश, आकाशीय बिजली या तेज हवाओं की स्थिति बनती है तो आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें. मौसम विभाग का कहना है कि यह अलर्ट अगले कुछ घंटों के लिए प्रभावी है और परिस्थितियों के अनुसार आगे भी मौसम संबंधी अपडेट जारी किए जाएंगे.