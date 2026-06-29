/राजस्थान के 13 जिलों के लिए आफत लेकर आ रहा है मौसम! आंधी-बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है.