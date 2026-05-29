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दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर समेत इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 29, 2026, 12:54 PM|Updated: May 29, 2026, 12:54 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में लंबे समय से जारी भीषण गर्मी और लू के बीच अब मौसम राहत देने वाला मोड़ लेने जा रहा है. राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है.
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खासतौर पर दौसा, करौली, धौलपुर और भरतपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज मेघगर्जन के साथ भारी बारिश और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में कहीं-कहीं वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
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इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, अलवर, सवाई माधोपुर और जयपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां अचानक मौसम बदलने, मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने बताया कि इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. किसानों और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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राजस्थान में लगातार बदलते मौसम के बीच प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं. कई जिलों में बादल छाने, धूलभरी आंधी और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है.
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मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम इसी तरह बना रह सकता है.
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