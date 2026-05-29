/दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर समेत इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है.
1/7
Rajasthan Weather
राजस्थान में लंबे समय से जारी भीषण गर्मी और लू के बीच अब मौसम राहत देने वाला मोड़ लेने जा रहा है. राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है.
2/7
Rajasthan Weather
खासतौर पर दौसा, करौली, धौलपुर और भरतपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज मेघगर्जन के साथ भारी बारिश और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
3/7
Rajasthan Weather
मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में कहीं-कहीं वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
4/7
Rajasthan Weather
इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, अलवर, सवाई माधोपुर और जयपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां अचानक मौसम बदलने, मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
5/7
Rajasthan Weather
मौसम विभाग ने बताया कि इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. किसानों और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
6/7
Rajasthan Weather
राजस्थान में लगातार बदलते मौसम के बीच प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं. कई जिलों में बादल छाने, धूलभरी आंधी और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है.
7/7
Rajasthan Weather
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम इसी तरह बना रह सकता है.