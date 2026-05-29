/दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर समेत इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

Published: May 29, 2026, 12:54 PM | Updated: May 29, 2026, 12:54 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है.