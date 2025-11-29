Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश के बाद बिगड़ गया मौसम, पड़ने वाली है कड़ाके की सर्दी, शीतलहर की चेतावनी!

2/8

राजधानी जयपुर में सुबह के समय कई इलाकों में फुहारें पड़ीं और बादल छाए रहे. हल्की बारिश के बीच चलती सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया. कई जगह घना कोहरा भी देखा गया, जिससे दृश्यता पर असर पड़ा. मौसम का यह बदलाव सुबह की दिनचर्या को प्रभावित करता दिखाई दिया.