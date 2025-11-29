Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश के बाद बिगड़ गया मौसम, पड़ने वाली है कड़ाके की सर्दी, शीतलहर की चेतावनी!

Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश और कोहरे से ठंड बढ़ गई है. जयपुर, सीकर, पाली समेत कई जिलों में तापमान गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग ने 29-30 नवंबर को घने कोहरे और दिसंबर में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 29, 2025, 06:10 AM IST | Updated: Nov 29, 2025, 06:10 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार को जयपुर, सीकर, ब्यावर, पाली समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. बारिश और बादलों की सक्रियता के कारण ठंड में और अधिक इजाफा होने लगा है.
राजधानी जयपुर में सुबह के समय कई इलाकों में फुहारें पड़ीं और बादल छाए रहे. हल्की बारिश के बीच चलती सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया. कई जगह घना कोहरा भी देखा गया, जिससे दृश्यता पर असर पड़ा. मौसम का यह बदलाव सुबह की दिनचर्या को प्रभावित करता दिखाई दिया.