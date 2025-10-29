राजस्थान के इन जिलों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 3 दिन के लिए अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आज यानी 29 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.
Published: Oct 29, 2025, 01:11 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 01:16 PM IST
1/8
Rajasthan Weather Update
1/8
मौसम विभाग के अनुसार, 29 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश और अजमेर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादलों की गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं.
2/8
Rajasthan Weather Update
2/8
मौसम विभाग का कहना है कि उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. जयपुर में आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं