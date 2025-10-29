Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आज यानी 29 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

