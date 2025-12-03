राजस्थान में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम, तेज शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में काड़के की सर्दी का दौरा शुरू हो गया है. ऐसे में मौसम प्रदेश के कई जिलों में मौसम काफी ठंडा महसूस होने लगा है. साथ ही कई जिलों में शीतलहर और हल्की धुंध देखने को मिल रही है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.