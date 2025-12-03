राजस्थान में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम, तेज शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी!
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में काड़के की सर्दी का दौरा शुरू हो गया है. ऐसे में मौसम प्रदेश के कई जिलों में मौसम काफी ठंडा महसूस होने लगा है. साथ ही कई जिलों में शीतलहर और हल्की धुंध देखने को मिल रही है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Dec 03, 2025, 12:45 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 12:45 PM IST
राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है. सीकर, झुंझुनू और चूरू जैसे जिलों में शीतलहर का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा.
मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में कोहरे का असर भी देखने को मिलेगा, जिससे दृश्यता कम हो सकती है. शेखावाटी क्षेत्र में घना कोहरा छाने की संभावना है.