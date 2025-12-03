Rajasthan Weather Update: शेखावाटी से कोटा तक कंपकंपी, अगले 3 दिन राजस्थान में भीषण शीतलहर का कहर

2/8

शेखावाटी बेल्ट इस बार फिर सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र बना हुआ है. सीकर, चूरू, झुंझुनू और पिलानी में सुबह से शाम तक घना कोहरा छाया रहा. कई जगह दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई. सड़कों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा. अलवर, दौसा और भरतपुर में भी दिनभर हल्की धुंध रही जिससे सूरज की किरणें धुंधली पड़ गईं. शाम ढलते ही ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया.