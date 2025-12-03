Rajasthan Weather Update: शेखावाटी से कोटा तक कंपकंपी, अगले 3 दिन राजस्थान में भीषण शीतलहर का कहर
Rajasthan Weather Update, 3 December: जयपुर. दिसंबर की शुरुआत होते ही राजस्थान पूरी तरह सर्दी की चपेट में आ चुका है. मंगलवार की शाम तक तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिससे उत्तरी और शेखावाटी इलाकों में ठिठुरन बेहद तेज हो गई है.
सुबह से चली शीतलहर का असर शाम तक बना रहा और कई जिलों में हवा में नमी के साथ ठंडक ने लोगों की धूजणी छुड़ा दी. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में सर्दी और कष्टदायक होगी. 3 और 4 दिसंबर को कई शहरों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और न्यूनतम तापमान कुछ जगह 4-5 डिग्री तक लुढ़क सकता है.
शेखावाटी बेल्ट इस बार फिर सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र बना हुआ है. सीकर, चूरू, झुंझुनू और पिलानी में सुबह से शाम तक घना कोहरा छाया रहा. कई जगह दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई. सड़कों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा. अलवर, दौसा और भरतपुर में भी दिनभर हल्की धुंध रही जिससे सूरज की किरणें धुंधली पड़ गईं. शाम ढलते ही ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया.