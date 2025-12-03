Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: शेखावाटी से कोटा तक कंपकंपी, अगले 3 दिन राजस्थान में भीषण शीतलहर का कहर

Rajasthan Weather Update, 3 December: जयपुर. दिसंबर की शुरुआत होते ही राजस्थान पूरी तरह सर्दी की चपेट में आ चुका है. मंगलवार की शाम तक तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिससे उत्तरी और शेखावाटी इलाकों में ठिठुरन बेहद तेज हो गई है.

Published: Dec 03, 2025, 05:55 AM IST | Updated: Dec 03, 2025, 05:55 AM IST
सुबह से चली शीतलहर का असर शाम तक बना रहा और कई जिलों में हवा में नमी के साथ ठंडक ने लोगों की धूजणी छुड़ा दी. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में सर्दी और कष्टदायक होगी. 3 और 4 दिसंबर को कई शहरों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और न्यूनतम तापमान कुछ जगह 4-5 डिग्री तक लुढ़क सकता है.
शेखावाटी बेल्ट इस बार फिर सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र बना हुआ है. सीकर, चूरू, झुंझुनू और पिलानी में सुबह से शाम तक घना कोहरा छाया रहा. कई जगह दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई. सड़कों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा. अलवर, दौसा और भरतपुर में भी दिनभर हल्की धुंध रही जिससे सूरज की किरणें धुंधली पड़ गईं. शाम ढलते ही ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया.