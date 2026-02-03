राजस्थान में एकदम से बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी हुई जारी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज यानी 3 फरवरी को कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. यहां के मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखी जा सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.