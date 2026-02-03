Zee Rajasthan
राजस्थान में एकदम से बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी हुई जारी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज यानी 3 फरवरी को कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. यहां के मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है.  पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखी जा सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Published: Feb 03, 2026, 12:42 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 12:42 PM IST
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग ने 15 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिसमें धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, बारां, बूंदी, दौसा, डीग, सवाई माधोपुर, सीकर और भरतपुर शामिल हैं.
Rajasthan Weather Update
राजस्थान के कई जिलों में 3 फरवरी को बारिश और ओलावृष्टि होने के आसार हैं, जिसमें चूरू, दौसा, भीलवाड़ा, अलवर, और भरतपुर शामिल हैं. इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठिठुरन बढ़ेगी.