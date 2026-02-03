Zee Rajasthan
राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Published: Feb 03, 2026, 05:39 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 05:39 PM IST
राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश डग झालावाड़ में 9.0 मिलीमीटर दर्ज की गई.
पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा भी दर्ज किया गया. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 28.5 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान नागौर में 5.5 डिग्री दर्ज किया गया. आज एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के ऊपर एक परिसंचण तंत्र बना हुआ है.