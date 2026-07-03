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राजस्थान में मानसून की एंट्री! 20 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jul 03, 2026, 12:42 PM|Updated: Jul 03, 2026, 12:42 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज 3 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और मेघगर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज 3 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और मेघगर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा.
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मौसम विभाग ने आज टोंक, धौलपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (40-60 KMPH), धूलभरी आंधी तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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वहीं ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, जयपुर, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ तथा सवाई माधोपुर जिले में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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इसके साथ ही कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH), धूलभरी आंधी तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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बारिश के चलते कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि तेज हवा और आंधी के कारण कुछ इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है.
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मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने तथा तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है.
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