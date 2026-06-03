/राजस्थान में मौसम विभाग की चेतावनी, जयपुर-अजमेर के साथ कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से आंधी-बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.
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मौसम विभाग का कहना है कि भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, अजमेर और ब्यावर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
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मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेस के असर से पूरे प्रदेश में बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी चल सकती है, जिससे अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के नीचे रह सकता है. साथ ही हीटवेव का असर भी कम होगा.
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मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बादल गरजने के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. ऐसे में 3-4 जून के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है
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इसके असर से भरतपुर, अजमेर, बीकानेर और जयपुर में बारिश और आंधी जारी रह सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं.
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अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्य के कई इलाकों में हल्की से भारी बारिश हुई. टोंक जिले के मालपुरा में सबसे अधिक 72 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.
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इसके अलावा सबसे ज्यादा तापमान फलोदी में 43.8 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आंधी और तेज हवाओं के वक्त सतर्क रहें.
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कहा जा रहा है कि बारिश का यह दौर खरीफ फसलों की बुवाई के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार बना रह सकता है इसलिए पूरे हफ्ते हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है.