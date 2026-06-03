/राजस्थान में मौसम विभाग की चेतावनी, जयपुर-अजमेर के साथ कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से आंधी-बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

