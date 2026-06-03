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राजस्थान में बारिश का दौर जारी! जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, दौसा समेत 22 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 03, 2026, 05:15 PM|Updated: Jun 03, 2026, 05:15 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. बीते 4-5 दिनों से मौसम में हुए बदलाव से प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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प्रदेश में एक और नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज 3 जून को एक बार पुनः जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन तेज अंधड़ (60-70 Kmph) के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में भी मध्यम से तेज मेघगर्जन व कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर तथा जयपुर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (60-80 KMPH), धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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वहीं सीकर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, झुंझुनू, बूंदी, कोटा, बारां, सिरोही, जालोर, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले में भी मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH), धूलभरी आंधी, वज्रपात तथा मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि वज्रपात होने की भी संभावना है.
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राज्य के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां आगामी 1-2 दिन तक जारी रहने की संभावना है. आंधी-बारिश के प्रभाव से आगामी दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से नीचे रहने तथा हीटवेव से राहत बने रहने की प्रबल संभावना है.
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