/राजस्थान में भीषण गर्मी में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. ऐसे में सुबह राजधानी जयपुर में बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के 11 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

