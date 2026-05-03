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राजस्थान में भीषण गर्मी में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 03, 2026, 12:59 PM|Updated: May 03, 2026, 12:59 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. ऐसे में सुबह राजधानी जयपुर में बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के 11 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Rajasthan Weather Update1/6
बीते कुछ दिनों से राजस्थान का मौसम लगातार बदल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम बदलने से राजस्थान में आने वाले एक हफ्ते तक लू से राहत मिलेगी.
Rajasthan Weather Update2/6
इसके अलावा 4 मई को अंधेरा होने की संभावना है, जिसको लेकर 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, 7 मई तक तज अंधड़ के साथ बारिश दर्ज की गई.
Rajasthan Weather Update3/6
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर 4 मई को देखने को मिल सकता है. इस दौरान अजमेर, जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभागों में तेज हवाएं चल सकती है.
Rajasthan Weather Update4/6
अगर बीते दिन की बात करें तो झुंझुनू, जयपुर, अलवर, बीकानेर, चुरू, सीकर के साथ कई जिलों में बारिश देखने को मिली. ऐसे में राजधानी में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री रहा.
Rajasthan Weather Update5/6
बीते कुछ दिनों में तापमान में 5 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर ज्यादा देखा गया. साथ ही यहां बारिश के साथ हवा देखी गई.
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इसके साथ फलोदी, चुरू, बीकानेर, सीकर और अजमेर के इलाकों में मौसम बदला हुआ नजर आया. इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई.
Tags:
Rajasthan Weather

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