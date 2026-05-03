/राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा आतंक! आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं, आंधी और कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है.