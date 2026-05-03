Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा आतंक! आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा आतंक! आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 03, 2026, 04:51 PM|Updated: May 03, 2026, 04:51 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं, आंधी और कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है.

Rajasthan Weather1/6
राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा.
Rajasthan Weather2/6
पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में तेज मेघ गर्जन अंधड़ और कहीं-कहीं बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हुई हैं. राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में 30 एमएम में दर्ज हुई है.
Rajasthan Weather3/6
इसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटों में तेज हवाएं (78 kmph) तक की भी रिपोर्ट हुई है. अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाओं के साथ नमी की सप्लाई भी राज्य के कुछ इलाकों पर हो रही है.
Rajasthan Weather4/6
ऐसे में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान विशेष रूप से बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में फिर से तेज मेघ गर्जन, आंधी और कहीं-कहीं बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी.
Rajasthan Weather5/6
विशेष रूप से 4 मई को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर होगा. इस दौरान कहीं-कहीं पर तेज हवाएं (70 kmph) तक की भी रिपोर्ट हो सकती है. इसके बाद भी यदि देखें तो 5 से 8 मई के दौरान भी दोपहर बाद शाम के समय मध्यम से तेज दर्जे के मेघ गर्जन तेज हवाएं, आंधी और कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है.
Rajasthan Weather6/6
खासकर राज्य के उत्तरी पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में जारी रहने की संभावना है. वहीं आंधी बारिश के असर से तापमान में फिलहाल 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की सामान्य से गिरावट देखी जाएगी. यानी अगले एक सप्ताह दौरान राज्य में कहीं भी हीट वेव की संभावना नहीं है.
Tags:
Rajasthan Weather
rajasthan weather update
rain alert

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सांवलिया सेठ में आस्था ने रचा इतिहास, 34 साल में पहली बार चढ़ावा पहुंचा 337 करोड़ के पार

सांवलिया सेठ में आस्था ने रचा इतिहास, 34 साल में पहली बार चढ़ावा पहुंचा 337 करोड़ के पार

chittorgarh News
2

17 करोड़ का अस्पताल या सिर्फ फोटो सेशन? प्रतापगढ़ क्रिटिकल केयर ब्लॉक की पोल खुली, मरीजों की शिफ्टिंग का वीडियो वायरल

pratapgarh news
3

Sawai Madhopur: भीषण गर्मी में निमली खुर्द गांव में पेयजल संकट, ग्रामीणों को कई किमी दूर से लाना पड़ रहा पानी

Sawai Madhopur News
4

पुलिस कॉन्स्टेबल के संदिग्ध मौत पर अस्पताल में हंगामा, 1 करोड़ मुआवजे और गिरफ्तारी की मांग

Tonk News
5

Kota: महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पति ही निकला हत्यारा, गले में चुन्नी डाल दबाया गला

rajasthan crime