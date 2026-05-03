/राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा आतंक! आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं, आंधी और कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है.
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राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा.
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पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में तेज मेघ गर्जन अंधड़ और कहीं-कहीं बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हुई हैं. राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में 30 एमएम में दर्ज हुई है.
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इसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटों में तेज हवाएं (78 kmph) तक की भी रिपोर्ट हुई है. अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाओं के साथ नमी की सप्लाई भी राज्य के कुछ इलाकों पर हो रही है.
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ऐसे में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान विशेष रूप से बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में फिर से तेज मेघ गर्जन, आंधी और कहीं-कहीं बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी.
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विशेष रूप से 4 मई को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर होगा. इस दौरान कहीं-कहीं पर तेज हवाएं (70 kmph) तक की भी रिपोर्ट हो सकती है. इसके बाद भी यदि देखें तो 5 से 8 मई के दौरान भी दोपहर बाद शाम के समय मध्यम से तेज दर्जे के मेघ गर्जन तेज हवाएं, आंधी और कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है.
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खासकर राज्य के उत्तरी पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में जारी रहने की संभावना है. वहीं आंधी बारिश के असर से तापमान में फिलहाल 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की सामान्य से गिरावट देखी जाएगी. यानी अगले एक सप्ताह दौरान राज्य में कहीं भी हीट वेव की संभावना नहीं है.