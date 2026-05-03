/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने शनिवार 3 मई 2026 को राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग की ओर से जारी नाउकास्ट वेदर वार्निंग के अनुसार, राज्य के कई जिलों में अगले तीन घंटों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है.

