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Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 03, 2026, 04:58 AM|Updated: May 03, 2026, 04:58 AM

Rajasthan Weather Update:  भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने शनिवार 3 मई 2026 को राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग की ओर से जारी नाउकास्ट वेदर वार्निंग के अनुसार, राज्य के कई जिलों में अगले तीन घंटों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है. 
 

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इस दौरान तेज हवाओं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार) के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है.
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मौसम विभाग के अनुसार, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बारां, ब्यावर, अजमेर, बूंदी तथा पाली जिलों में कहीं-कहीं पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और वर्षा होने की संभावना है. इन जिलों में येलो कोड जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और दक्षिण-पूर्वी हवाओं के प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी और मध्य भागों में नमी बढ़ गई है, जिसके कारण मेघ गर्जन वाली वर्षा की गतिविधियां देखी जा रही हैं. हरे रंग वाले जिलों (जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर आदि) में फिलहाल कोई विशेष मौसम चेतावनी नहीं है, लेकिन येलो वाले क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, यातायात और आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है.
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येलो वार्निंग के तहत लोगों को सलाह दी गई है कि वे खुले में न रहें, खासकर बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए. किसानों को खेतों में कार्य करते समय सतर्क रहने और पके हुए फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है. तेज हवाएं छोटे-मोटे पेड़ों, बिजली के खंभों और कच्ची छतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. शहरों में यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना है, इसलिए ड्राइवरों को सावधानी बरतनी चाहिए.
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राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मौसम में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. गर्मी के बावजूद कुछ इलाकों में अचानक वर्षा हो रही है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के अधिकांश जिलों को इस वार्निंग में शामिल किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में कुछ और जिलों में भी ऐसी गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
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राजस्थान मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है. इस समय रबी फसल की कटाई का मौसम चल रहा है. तेज हवाओं और वर्षा से गेहूं, सरसों, जीरा आदि फसलों को नुकसान हो सकता है. किसान भाई खुले में रखी फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें. बागवानी फसलों जैसे आम, अनार आदि पर भी बिजली गिरने का खतरा है. पशुपालकों को पशुओं को खुले में न बांधने की सलाह दी गई है.
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जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैयार हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम संबंधी किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें. सोशल मीडिया पर IMD जयपुर के आधिकारिक अकाउंट
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मई के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. कुछ दिनों बाद गर्मी फिर से बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल येलो वार्निंग वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतना आवश्यक है.
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इस मौसम चेतावनी के कारण आम जनमानस में सतर्कता बढ़ गई है. स्कूलों और कॉलेजों में भी अभिभावकों को बच्चों को समय पर घर भेजने की सलाह दी जा रही है. राजस्थान के विभिन्न शहरों में तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है.
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भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान विभाग लगातार राजस्थान की स्थिति पर नजर रखे हुए है. नागरिकों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें. तेज हवाएं, मेघ गर्जन और वर्षा किसी भी समय शुरू हो सकती है, इसलिए सभी को तैयार रहना चाहिए.
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