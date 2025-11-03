1/8

राजस्थान में आज 2 नवंबर रविवार को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यत: शुष्क रहा.