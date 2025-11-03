Published: Nov 03, 2025, 05:17 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 05:17 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में आज 2 नवंबर रविवार को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यत: शुष्क रहा.
राजस्थान पर अब अरब सागर में बने चक्रवाती तुफान मोंथा का असर कम हो गया है, जिससे कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियों में कमी हुई थी, लेकिन आज यानि 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है.