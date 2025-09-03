राजस्थान में अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी, आने वाले 3 दिन के लिए अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, जिसके चलते यहां लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने मुताबिक, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. जानिए मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Sep 03, 2025, 05:18 PM IST | Updated: Sep 03, 2025, 05:18 PM IST
मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. अजमेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर और भरतपुर के कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं.
इसके साथ ही कुछ इलाकों में अति भारी बारिश भी होने की संभावना है, जिससे जलभराव और नदी-नालों के जलस्तर बढ़ सकता है.