राजस्थान में अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी, आने वाले 3 दिन के लिए अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, जिसके चलते यहां लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने मुताबिक, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. जानिए मौसम का ताजा अपडेट.