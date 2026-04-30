/राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी और बारिश की संभावना, जानें अगले 5 दिन का मौसम अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. राज्य में आगामी 4-5 दिन के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है.
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राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, प्रदेश में आज 30 अप्रैल को सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके साथ ही हीटवेव की संभावना है.
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पिछले 2-3 दिनों में राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश के प्रभाव से तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट दर्ज हुई है. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास 40 से 42 डिग्री दर्ज किए जा रहे हैं.
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राज्य में आगामी 4-5 दिन के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से दोपहर बाद मेघगर्जन, तेज आंधी (40 50 kmph) व कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है.
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आंधी बारिश के प्रभाव से आगामी 4-5 दिन अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने व हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है.
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आगामी 2-3 दिन दक्षिण-पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री व शेष अधिकांश भागों में 40 से 43 डिग्री दर्ज होने की संभावना है.
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प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस फलोदी में दर्ज हुआ. वहीं न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस कोटा में दर्ज किया गया.