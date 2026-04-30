/राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी और बारिश की संभावना, जानें अगले 5 दिन का मौसम अपडेट

Published: Apr 30, 2026, 04:48 PM | Updated: Apr 30, 2026, 04:48 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. राज्य में आगामी 4-5 दिन के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है.