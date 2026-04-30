/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें अपने जिलों का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से भरतपुर और कोटा सहित कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई है. कोटा में सर्वाधिक 20.6mm बारिश के साथ तापमान गिरा है, जिससे गर्मी से राहत मिली, हालांकि आंधी ने शादी समारोहों की व्यवस्थाएं बिगाड़ दीं.
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राजस्थान में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ ने झुलसाने वाली गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है. राजधानी जयपुर सहित भरतपुर, कोटा और कई अन्य जिलों में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश ने पारे में गिरावट दर्ज की है.
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बता दें कि जहां एक ओर इस बदलाव ने आमजन को शीतलता का अहसास कराया, वहीं कोटा में शादी समारोहों के दौरान आई आंधी ने काफी व्यवधान भी पैदा किया.
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भरतपुर में आज तड़के करीब 5:30 बजे मौसम ने करवट ली. जिससे सुबह से ही 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलना शुरू हुआ.
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वहीं आंधी के बाद शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे तापमान सामान्य के आसपास पहुंच गया है.
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राज्य के मौसम आंकड़ों में पिछले 24 घंटों के दौरान बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. कोटा जिले में सबसे ज्यादा 20.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस कोटा में रहा.
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अचानक आई बारिश के कारण सुबह घूमने निकलने वाले लोग बीच रास्ते में फंस गए और कई अपने घरों में ही कैद रहने को मजबूर हुए. मौसम विभाग ने यहां 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है.
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प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान अब 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है.राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस फलोदी में दर्ज किया गया.