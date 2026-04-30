/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें अपने जिलों का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से भरतपुर और कोटा सहित कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई है. कोटा में सर्वाधिक 20.6mm बारिश के साथ तापमान गिरा है, जिससे गर्मी से राहत मिली, हालांकि आंधी ने शादी समारोहों की व्यवस्थाएं बिगाड़ दीं.