/राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक, आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: भारत सरकार के मौसम विभाग (India Meteorological Department - IMD) की जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 अप्रैल 2026 को सुबह 4:02 बजे जारी की गई तात्कालिक मौसम चेतावनी में राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
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मौसम विभाग के अनुसार, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, डीग, भरतपुर, खैरथल-तिजारा तथा धौलपुर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन/गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चलने (30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार) तथा धूलभरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है. इन क्षेत्रों में येलो कोड जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि मौसम की गतिविधियां सामान्य से थोड़ी अधिक तीव्र हो सकती हैं, लेकिन बड़े स्तर पर खतरा नहीं माना जा रहा है.
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येलो चेतावनी में संभावित प्रभाव के रूप में स्थानीय स्तर पर तापमान में हल्की कमी होने की बात कही गई है. साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे शरण न लें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. अचानक तेज हवाओं और धूलभरी आंधी से दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है. खासकर दोपहिया वाहन चालकों और खेतों में काम कर रहे किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है.
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राजस्थान के शेष अधिकांश जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, नागौर, अजमेर, जयपुर आदि में फिलहाल कोई विशेष मौसम चेतावनी नहीं जारी की गई है. इन क्षेत्रों में सामान्य मौसम बना हुआ है, हालांकि पूरे राज्य में गर्मी का प्रकोप जारी है और कुछ इलाकों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है.
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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के अंतिम दिनों में राजस्थान में प्री-मॉनसून गतिविधियां शुरू हो रही हैं. ऐसी हल्की बारिश और गरज-चमक की घटनाएं मई महीने में और बढ़ सकती हैं, जो गर्मी से कुछ राहत तो प्रदान करेंगी लेकिन साथ ही धूल भरी आंधी और तेज हवाओं से फसलों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने का खतरा भी पैदा कर सकती हैं.
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विशेष रूप से किसानों को सलाह दी जाती है कि यदि उनके खेतों में पकी हुई फसलें हैं या फलदार पेड़ हैं, तो वे तेज हवाओं से बचाव के लिए उचित प्रबंध करें. साथ ही, पशुपालकों को भी पशुओं को खुले में न छोड़ने और सुरक्षित स्थान पर रखने की हिदायत दी गई है.
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यह येलो अलर्ट मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के जिलों पर केंद्रित है. पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में अभी भी शुष्क मौसम का प्रभाव बरकरार है. मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और यदि स्थिति में कोई बदलाव होता है तो अगली चेतावनी जारी की जाएगी.
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इस समय राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में दिन का तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि रात का तापमान भी अपेक्षाकृत ऊंचा बना हुआ है. ऐसी स्थिति में हल्की बारिश और मेघगर्जन न सिर्फ तापमान में गिरावट ला सकता है बल्कि वातावरण को भी कुछ ठंडक प्रदान कर सकता है. हालांकि, धूलभरी आंधी से एलर्जी और श्वास संबंधी समस्याएं बढ़ने की भी आशंका है, इसलिए बुजुर्गों, बच्चों और श्वास रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.