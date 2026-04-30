/राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक, आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: भारत सरकार के मौसम विभाग (India Meteorological Department - IMD) की जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 अप्रैल 2026 को सुबह 4:02 बजे जारी की गई तात्कालिक मौसम चेतावनी में राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.