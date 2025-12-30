Zee Rajasthan
राजस्थान के 11 शहरों में जमकर बरसेंगे बादल, बारिश करेगी न्यू ईयर का जोरदार स्वागत, इन इलाकों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update, 30 December: जयपुर. नए साल की शुरुआत से पहले राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने प्रदेश के कई संभागों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. 

Dec 30, 2025
इससे ठंड में और इजाफा होगा तथा शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है. विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.
मौसम विभाग की रिपोर्ट में जयपुर संभाग के अलवर, झुंझुनू, सीकर और दौसा जिलों में हल्की बारिश के आसार बताए गए हैं. बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी बादल बरस सकते हैं. यह बारिश 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक देखी जा सकती है. हालांकि बारिश व्यापक नहीं होगी, बल्कि छिटपुट और हल्की रहेगी.