राजस्थान के 11 शहरों में जमकर बरसेंगे बादल, बारिश करेगी न्यू ईयर का जोरदार स्वागत, इन इलाकों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग की रिपोर्ट में जयपुर संभाग के अलवर, झुंझुनू, सीकर और दौसा जिलों में हल्की बारिश के आसार बताए गए हैं. बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी बादल बरस सकते हैं. यह बारिश 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक देखी जा सकती है. हालांकि बारिश व्यापक नहीं होगी, बल्कि छिटपुट और हल्की रहेगी.