राजस्थान में NEW YEAR का स्वागत करेंगे मेघ! इन इलाकों में अलर्ट

Published: Dec 30, 2025, 05:21 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 05:21 PM IST
राजस्थान में नए साल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में 1 जनवरी 2026 को हल्की बारिश की संभावना जताई है. वहीं 3 से 5 जनवरी के दौरान कहीं-कहीं कोल्ड वेव दर्ज होने की भी संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ राज्य के अनेक भागों में अगले 24 घंटों के बाद सक्रिय होने की संभावना है. इसके असर से 31 दिसंबर को जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के इलाकों में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.