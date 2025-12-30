राजस्थान में NEW YEAR का स्वागत करेंगे मेघ! इन इलाकों में अलर्ट

2/6

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ राज्य के अनेक भागों में अगले 24 घंटों के बाद सक्रिय होने की संभावना है. इसके असर से 31 दिसंबर को जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के इलाकों में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.