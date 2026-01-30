राजस्थान में सर्दी का कहर! इन जिलों में ठंडी हवा और बारिश के आसार

2/7

जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला नजर आया. शुक्रवार सुबह करौली और आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिला. कोहरे के कारण कई स्थानों पर दृश्यता का स्तर 50 मीटर से भी नीचे पहुंच गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ. कोहरे के साथ-साथ ठंड में भी इजाफा दर्ज किया गया और लोगों को तेज ठिठुरन का अहसास हुआ.