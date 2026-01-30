Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में सर्दी का कहर! इन जिलों में ठंडी हवा और बारिश के आसार

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. सर्दी के मौसम में एक बार फिर करौली सहित आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छा गया, जिससे आमजन का जनजीवन प्रभावित हुआ.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Jan 30, 2026, 05:29 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 05:29 PM IST
Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. सर्दी के मौसम में एक बार फिर करौली सहित आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छा गया, जिससे आमजन का जनजीवन प्रभावित हुआ. सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़क पर चलने वाले लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
Rajasthan Weather

जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला नजर आया. शुक्रवार सुबह करौली और आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिला. कोहरे के कारण कई स्थानों पर दृश्यता का स्तर 50 मीटर से भी नीचे पहुंच गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ. कोहरे के साथ-साथ ठंड में भी इजाफा दर्ज किया गया और लोगों को तेज ठिठुरन का अहसास हुआ.