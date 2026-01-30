राजस्थान में सर्दी का कहर! इन जिलों में ठंडी हवा और बारिश के आसार

Published: Jan 30, 2026, 05:29 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 05:29 PM IST
1/7
Rajasthan Weather
1/7
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. सर्दी के मौसम में एक बार फिर करौली सहित आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छा गया, जिससे आमजन का जनजीवन प्रभावित हुआ. सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़क पर चलने वाले लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
2/7
Rajasthan Weather
2/7
जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला नजर आया. शुक्रवार सुबह करौली और आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिला. कोहरे के कारण कई स्थानों पर दृश्यता का स्तर 50 मीटर से भी नीचे पहुंच गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ. कोहरे के साथ-साथ ठंड में भी इजाफा दर्ज किया गया और लोगों को तेज ठिठुरन का अहसास हुआ.