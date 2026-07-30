/राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय! इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश एवं पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.
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सर्वाधिक वर्षा अरनोद प्रतापगढ़ में 62.0 मिलमीटर दर्ज की गई. आगामी दिनों में राज्य के पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के ज्यादातर भागों में आगामी पांच से छह दिन मानसून सक्रिय रहने तथा कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.
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इस दौरान दक्षिण पूर्वी राज्य के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 30 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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इस दौरान जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, टोंक, बूंदी, अजमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटपूतली-बहरोड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, दौसा, अलवर एवं सवाई माधोपुर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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इसके साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.