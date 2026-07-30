/राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय! इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

Published: Jul 30, 2026, 05:39 PM | Updated: Jul 30, 2026, 05:39 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.