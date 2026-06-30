Rajasthan Weather Update: 30 जून के मौसम अपडेट के अनुसार राजस्थान में मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है. 2 जुलाई से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश बढ़ने की संभावना है. कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश, जबकि कई जिलों में तेज आंधी और मेघगर्जन का येलो अलर्ट जारी है.

