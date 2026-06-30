Rajasthan Weather Update: 30 जून के मौसम अपडेट के अनुसार राजस्थान में मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है. 2 जुलाई से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश बढ़ने की संभावना है. कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश, जबकि कई जिलों में तेज आंधी और मेघगर्जन का येलो अलर्ट जारी है.
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Rajasthan Weather Update
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून धीरे धीरे सक्रिय होने लगा है और आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार दक्षिण पूर्व और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. वहीं राज्य के कुछ हिस्सों में तेज आंधी, मेघगर्जन और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है. दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिन तक उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.
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मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व राजस्थान के कई इलाकों में कहीं कहीं अच्छी बारिश दर्ज की गई. इस दौरान सबसे अधिक 94.0 मिमी वर्षा प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में रिकॉर्ड की गई. बारिश के कारण कई क्षेत्रों में मौसम सुहावना बना रहा.
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मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून और अधिक सक्रिय हो सकता है. अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने की संभावना है. इससे प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
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पूर्वी और दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है. इसके बाद 2 से 5 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान के अन्य इलाकों में भी बारिश का दायरा बढ़ सकता है. मौसम विभाग ने इस अवधि के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है. ऐसे में इन इलाकों के लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.
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राज्य के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है. इसके साथ बारिश की गतिविधियां भी जारी रह सकती हैं. इसी दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में जाने से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है.
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जहां एक ओर पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर बढ़ने की संभावना है, वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं.
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मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. साथ ही हवा में नमी अधिक रहने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.
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मौसम विभाग ने बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं कहीं मेघगर्जन, वज्रपात, अचानक तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने और आंधी की संभावना जताई गई है. विभाग ने लोगों को मौसम खराब होने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.