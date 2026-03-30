आज भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 16 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

Published:Mar 30, 2026, 05:49 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 05:49 PM IST
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Rajasthan Weather
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Photograph: AI Generated Images
राजस्थान के मौसम में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बूंदा-बंदी दर्ज की गई, जबकि शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. इस अवधि में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा में 39.3 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री अंता में दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही कहीं-कहीं पर तेज हवा (30-40kmph) चलने की संभावना है.