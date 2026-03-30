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आज भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 16 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज 30 मार्च को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 30, 2026, 05:49 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 05:49 PM IST
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Photograph: AI Generated Images

राजस्थान के मौसम में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बूंदा-बंदी दर्ज की गई, जबकि शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. इस अवधि में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा में 39.3 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री अंता में दर्ज किया गया.
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Photograph: AI Generated Images

मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही कहीं-कहीं पर तेज हवा (30-40kmph) चलने की संभावना है.