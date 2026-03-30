आज भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 16 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

1/8

Photograph: AI Generated Images

राजस्थान के मौसम में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बूंदा-बंदी दर्ज की गई, जबकि शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. इस अवधि में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा में 39.3 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री अंता में दर्ज किया गया.