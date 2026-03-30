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राजस्थान के इन जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट, IMD ने सुबह 4 बजे जारी की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने आज सुबह 4 बजे एक तत्कालिक चेतावनी जारी की है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 30, 2026, 07:24 AM IST | Updated:Mar 30, 2026, 07:24 AM IST
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Photograph: Ai Image

विभाग ने जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने, ओले गिरने और 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
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Photograph: Ai Image

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, आज दिनांक 30 मार्च 2026 को इन जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की आशंका है. तेज हवाओं के कारण धूल भरी आंधी भी उठ सकती है. येलो चेतावनी को श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि लोग मौसम की लगातार जानकारी लेते रहें और सावधानी बरतें.