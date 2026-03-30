राजस्थान के इन जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट, IMD ने सुबह 4 बजे जारी की चेतावनी

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Photograph: Ai Image

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, आज दिनांक 30 मार्च 2026 को इन जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की आशंका है. तेज हवाओं के कारण धूल भरी आंधी भी उठ सकती है. येलो चेतावनी को श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि लोग मौसम की लगातार जानकारी लेते रहें और सावधानी बरतें.