/राजस्थान में नौतपा के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज, बादल गरजने के साथ होगी भारी से अति भारी बारिश!

Published: May 30, 2026, 12:55 PM | Updated: May 30, 2026, 12:55 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में नौतपा के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बिजली कड़कने, धूल भरी आंधी , बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

