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राजस्थान में नौतपा के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज, बादल गरजने के साथ होगी भारी से अति भारी बारिश!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 30, 2026, 12:55 PM|Updated: May 30, 2026, 12:55 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में नौतपा के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बिजली कड़कने, धूल भरी आंधी , बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

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मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 30-31 मई को विक्षोभ का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा और बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज बादल गरजने, वज्रपात तेज आंधी और मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है.
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मौसम विभाग का कहना है कि जून के पहले सप्ताह में भी कुछ भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने रह सकती है.
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वहीं, आंधी बारिश के असर से आगामी दिनों में तापमान में 2-4 डिग्री गिरावट होने और 30 मई से हीटवेव से राहत मिलने के आसार हैं.
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मौसम विभाग के अनुसार, दौसा, जयपुर, करौली और सवाई माधोपुर के कुछ अलग-अलग स्थानों पर बिजली कड़कने, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और 80 किमी प्रति घंटे तक बहुत तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश को लेकर ऑरेंज/येलो अलर्ट भी जारी किया है.
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अगर बीते दिन की बात करें तो शुक्रवार को मौसम ने अचानक यू-टर्न लिया और सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते जयपुर के आमेर, गंगापुर सिटी, सीकर, धौलपुर और डीडवाना के साथ राज्य के कई जिलों में तेज धूल भरी आंधी, मूसलाधार बारिश और भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई.
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बता दें कि बीते कई दिनों से प्रदेश में 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है. मौसम बदलने से भीषण गर्मी और लू से बड़ी राहत मिली है.
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मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर आने वाले दो से तीन दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है. ऐसे में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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