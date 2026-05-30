/राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम पूरी तरह बदला हुआ है. 30 मई को कई जिलों में आंधी, बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है. जयपुर समेत 10 जिलों में रेड अलर्ट, 7 जिलों में ऑरेंज और 4 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है.
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राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. 30 मई 2026 की शाम तक प्रदेश के कई इलाकों में आंधी, बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिली हैं. मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है. पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा 58 मिमी बारिश धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई. कई इलाकों में धूलभरी आंधी, मेघगर्जन और ओलावृष्टि भी देखने को मिली.
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हालांकि बारिश की गतिविधियों के बीच पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. जैसलमेर में शुक्रवार को भी हीटवेव दर्ज की गई और प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सिरोही में न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. मौसम में इस बड़े उतार-चढ़ाव के कारण दिन और रात के तापमान में भी अंतर देखने को मिल रहा है.
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मौसम विभाग ने 30 मई के लिए कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, झुंझुनू, जयपुर और फलोदी जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यंत तीव्र मेघगर्जन, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार की तेज हवाएं, धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. इन जिलों के लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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वहीं दौसा, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर और करौली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ गरज-चमक, धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना बनी हुई है.
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टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की अपील की है.
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी बना हुआ है. इसके चलते बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में शाम के बाद तेज मेघगर्जन, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी और कहीं-कहीं तेज बारिश दर्ज हो सकती है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है.
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31 मई को भी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. आंधी, बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिन तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश और आंधी का दौर चलता रहेगा. इसके प्रभाव से अधिकतम तापमान अधिकांश इलाकों में 44 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा और लोगों को हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है.