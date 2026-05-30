/राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम पूरी तरह बदला हुआ है. 30 मई को कई जिलों में आंधी, बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है. जयपुर समेत 10 जिलों में रेड अलर्ट, 7 जिलों में ऑरेंज और 4 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है.