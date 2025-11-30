Zee Rajasthan
राजस्थान में चलेगी शीतलहर, हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट! पढ़ें शाम का मौसम का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 30 नवंबर की शाम ठंडी और धुंधली रही. जयपुर में तापमान 25°C से गिरकर रात में 16–17°C तक पहुंच गया. कुछ जिलों में हल्की बारिश और कोहरा देखा गया. मौसम बदलते मूड में रहा, सर्दियों का असर बढ़ रहा है.

Published: Nov 30, 2025, 05:14 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 05:14 PM IST
राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज शाम का मौसम ठंड और हल्की धुंध के बीच गुजरा. दिन ढलते‑ढलते आसमान में हल्की धूप और धुंध बनी रही. तापमान करीब 25 °C दर्ज किया गया, जिससे शाम का समय बाहर के लिए सुहाना रहा.
शाम के समय हवा में हल्की ठंडक महसूस हुई. आसमान में बने धुंध के कारण दृश्यता थोड़ी कम रही, खासकर शहर के मुख्य मार्गों और पंक्‍ति‑रोड्स पर. लोग धीरे‑धीरे अपने घरों की ओर लौटते दिखे.