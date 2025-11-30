राजस्थान में चलेगी शीतलहर, हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट! पढ़ें शाम का मौसम का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 30 नवंबर की शाम ठंडी और धुंधली रही. जयपुर में तापमान 25°C से गिरकर रात में 16–17°C तक पहुंच गया. कुछ जिलों में हल्की बारिश और कोहरा देखा गया. मौसम बदलते मूड में रहा, सर्दियों का असर बढ़ रहा है.