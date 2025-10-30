Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में मानसून सक्रिय! 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आज यानी 30 अक्टूबर को टोंक, पाली, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 30, 2025, 04:53 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 04:53 PM IST
1/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता दिख रहा है. राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. प्रदेश में हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
2/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/7
मौसम विभाग के अनुसार, आज 30 अक्टूबर को नागौर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारां, कोटा, झुंझुनूं, चूरू, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं.