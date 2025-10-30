राजस्थान में मानसून सक्रिय! 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आज यानी 30 अक्टूबर को टोंक, पाली, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.