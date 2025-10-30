राजस्थान में मानसून सक्रिय! 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आज यानी 30 अक्टूबर को टोंक, पाली, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.
Published: Oct 30, 2025, 04:53 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 04:53 PM IST
राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता दिख रहा है. राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. प्रदेश में हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के अनुसार, आज 30 अक्टूबर को नागौर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारां, कोटा, झुंझुनूं, चूरू, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं.